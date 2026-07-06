«Afouteza», el artesanal bólido creado desde cero en un garaje

«Ha sido una locura», afirma Nacho Cerrato, un economista afincado en Madrid después de presentar «Afouteza Proto». Ese es el nombre que han decidido dar a su creación,un coche creado desde cero en un garaje. Atrás quedan seis años de trabajo para dar forma a un proyecto que encontró al hombre indicado hasta llegar a un final que pocos podrían haber imaginado. «Todavía recuerdo aquellos tres hierros tirados en el suelo. Ver ahora este coche es una satisfacción, es la prueba de que, con esfuerzo, se pueden lograr grandes cosas», sentencia Cerrato.

Este vallisoletano con familia en A Estrada es el punto de partida de esta historia y el gran hilo conductor. El comienzo nos sitúa en el año 2019, cuando el estradense José Manuel Campos, vecino de la casa familiar, lo llevó a conocer al ya fallecido Paco Outeda, uno de los fabricantes de fórmulas más famosos de toda Galicia. «A mí me encantan los coches y en esa visita descubrí que uno de los que él hacía costaba unos 60.000 euros», recuerda. A partir de ahí, el vallisoletano comenzó a investigar por internet, analizando la construcción de coches «casera». Así, se adentró en el mundo de este tipo de coches en Inglaterra, donde una reglamentación más laxa incluso permite llevarlos por la calle.

La idea de Cerrato sin embargo dio un importante paso con la llegada de la pandemia, que le dio el tiempo necesario para ampliar conocimientos. Se hizo con un gran número de libros de montaje de coches. Incluso llegó a crear su propia maqueta de un Alpine. De ahí, ya solo quedaba dar un paso y ese llegó con la compra de una Kawasaki ZX12R de 190 caballos, de la que quería aprovechar el motor para su coche.

Cerrato sin embargo, necesitaba aumentar su equipo. El primero en unirse fue José Manuel Campos, quien propuso al hombre indicado para completar el trío, el piloto de karts estradense Manuel Rey «Vila». «Le planteamos si quería unirse a nuestro psiquiátrico y dijo que sí, así que nos lanzamos. Todo esto se hizo en el garaje de la casa de mis suegros. Fue algo que nos llevó tiempo, porque le fuimos dedicando nuestros ratos libres», explica.

Cerrato se encargó de toda la parte del diseño, algo en lo que contaba con el asesoramiento de su hermano, que es ingeniero. Vila por su parte era el encargado de ir plasmando sus ideas y también de ir aportando las suyas propias gracias a su experiencia en competición. «Cometimos errores, pero fuimos aprendiendo»,recuerda Cerrato. Para la carrocería partieron de un modelo Alpine, contando con ayuda para que todo encajase. En cuanto a la parte eléctrica, Paco Outeda, de Yacar, se encargó de ajustarla. «La idea era hacer algo distinto, único, y creo que lo logramos».

Una vez finalizado, llegaron otras preocupaciones. El equipo fue bautizado como «Afouteza Proto», a propuesta del estradense Gonzalo Constenla, cuñado de Cerrato. «Quería un nombre que empezarse por A, porque la carrocería es de un Alpine, y algo que resumiese el esfuerzo que hubo detrás», explica. Más complicado fue sin embargo el tema de la licencia. Inicialmente acudieron a la federación española. «Nos tomaron por locos», resume. Más suerte tuvieron con la Gallega. «Vinieron a verlo y nos hicieron cambiar algunas cosas pero al final nos dieron la licencia para competir».

Subida á Estrada

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La intención del equipo es estrenar el Afouteza en la Subida á Estrada, el 1 y 2 de agosto, siempre que logren acabar los «últimos detalles». Cerrato no tiene experiencia en competición pero él será el piloto que lo estrenará. «La idea es que vaya yo, pero de paseo, por el medio de la carretera. El objetivo será llegar», explica. En el futuro, espera que sea su hijo, que corre en karts, quien lo pueda utilizar en Montaña o circuitos.