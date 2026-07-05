Solidaridad
VeneDeza convoca una misa por las víctimas del terremoto
Redacción
La Asociación Venezolanos del Deza (VeneDeza) convoca este domingo día 5 una misa en Lalín en memoria de las víctimas del terremoto registrado en Venezuela. La eucaristía, bajo el lema «Oremos por Venezuela», se celebrará a las 20:00 horas en la iglesia parroquial.
La entidad, integrada en FEVEGA, invita a participar a la comunidad venezolana residente en Galicia y a la ciudadanía en general. Durante la misa se rezará por las víctimas, sus familias, las personas heridas, quienes perdieron sus hogares y todos los afectados por la tragedia.
Desde VeneDeza destacan que este acto busca ser un gesto de solidaridad, esperanza y fraternidad con el pueblo venezolano, además de un espacio de encuentro entre comunidades unidas por lazos de acogida, cooperación y ayuda mutua. La asociación agradece la colaboración de la parroquia de Lalín y la asistencia de quienes deseen acompañar esta convocatoria.
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