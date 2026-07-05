Música
La UMPL organiza un encuentro instrumental este 17 de julio
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Redacción
Vila de Cruces
La Unión Musical Ponteledesma organiza para el 17 de julio su primer Encontro Musical. Una cita que tendrá lugar en las Insuas de Gres y en el que participarán seis músicos que tocarán diferentes instrumentos. Ángela Camino López, con la flauta; Tamara Soto Soto al clarinete, Efrén Soto López, al saxofón; Víctor Manuel Vilariño Salgado, la trompeta; David Manuel Rodríguez Álvarez, el trombón y Samuel Portas Rocha que será el encargado de la percusión. Los interesados en acudir pueden anotarse en los teléfonos 679 956 185 o 679 526 953. La actividad tiene un precio de 10 euros para alumnado oyente, 20 para alumnos activos de la UMPL y 30 euros para alumnado externo.
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