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La UMPL organiza un encuentro instrumental este 17 de julio

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Redacción

Vila de Cruces

La Unión Musical Ponteledesma organiza para el 17 de julio su primer Encontro Musical. Una cita que tendrá lugar en las Insuas de Gres y en el que participarán seis músicos que tocarán diferentes instrumentos. Ángela Camino López, con la flauta; Tamara Soto Soto al clarinete, Efrén Soto López, al saxofón; Víctor Manuel Vilariño Salgado, la trompeta; David Manuel Rodríguez Álvarez, el trombón y Samuel Portas Rocha que será el encargado de la percusión. Los interesados en acudir pueden anotarse en los teléfonos 679 956 185 o 679 526 953. La actividad tiene un precio de 10 euros para alumnado oyente, 20 para alumnos activos de la UMPL y 30 euros para alumnado externo.

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