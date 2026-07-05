La UMPL organiza un encuentro instrumental este 17 de julio

La Unión Musical Ponteledesma organiza para el 17 de julio su primer Encontro Musical. Una cita que tendrá lugar en las Insuas de Gres y en el que participarán seis músicos que tocarán diferentes instrumentos. Ángela Camino López, con la flauta; Tamara Soto Soto al clarinete, Efrén Soto López, al saxofón; Víctor Manuel Vilariño Salgado, la trompeta; David Manuel Rodríguez Álvarez, el trombón y Samuel Portas Rocha que será el encargado de la percusión. Los interesados en acudir pueden anotarse en los teléfonos 679 956 185 o 679 526 953. La actividad tiene un precio de 10 euros para alumnado oyente, 20 para alumnos activos de la UMPL y 30 euros para alumnado externo.