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Música nova

Silleda e Agolada levan as súas canteiras musicais ao Gaiás

Silleda e Agolada levan as súas canteiras musicais ao Gaiás | ROCÍO CIBES

Silleda e Agolada levan as súas canteiras musicais ao Gaiás | ROCÍO CIBES

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A Banda Xuvenil de Música de Silleda e a Pequebanda da Escola de Música de Agolada participaron onte no IX Festival de Bandas Infantís e Xuvenís de Galicia, na Cidade da Cultura, no monte Gaiás, en Santiago. Baixo a dirección de Uxía Barros e Claudia Carballo, a formación de Trasdeza interpretou temas de Satoshi Yagisawa, Benjamin Yeo, Alsirio Fernández e Randall D. Standridge. A agoladesa, con Adrián Pazos á batuta, tocou obras de Jacob de Haan, Frank White Meacham, Jared Barnes, Víctor López e Ramón González Enríquez.

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