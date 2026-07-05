El PP de Agolada acusa al BNG de apropiarse de obras ya contratadas

El PP de Agolada acusa al BNG de intentar «engañar» a los vecinos atribuyéndose una actuación que, según los populares, ya estaba tramitada y contratada por la Xunta. La portavoz municipal de los populares, Carmen Seijas, respondió así a las críticas difundidas por la formación nacionalista sobre las obras de refuerzo del firme en la carretera PO-840.

Seijas sostiene que «o BNG volve recorrer ao mesmo modus operandi de sempre: cando sabe que unha actuación da Xunta está a piques de executarse, sae correndo para intentar facer crer aos veciños que é froito da súa presión política». Afirma que se trata de una estrategia repetida, basada en «apropiarse de actuacións que xa estaban tramitadas» para obtener rédito partidista.

El PP recuerda que la actuación en la PO-840 (junto con la 841 y la 213) superó el procedimiento administrativo mediante una licitación pública y fue adjudicada el 27 de abril. El contrato se formalizó el 11 de mayo con Construcciones y Obras Taboada Ramos SLU y cuenta con un plazo de ejecución de doce meses. Según la documentación aportada, el importe del contrato asciende a 3.141.684,24 euros, IVA incluido.

«Por iso preguntámonos se o BNG descoñecía esta información ou se, pola contra, decidiu ocultala deliberadamente aos veciños», señala Seijas. Añade que «a Xunta xa cumpriu coa súa obriga» y que ahora corresponde a la empresa adjudicataria ejecutar los trabajos dentro de los plazos establecidos.

Noticias relacionadas

La edila considera que «o que realmente molesta ao BNG non é que as obras non se fagan, porque saben perfectamente que se van facer», sino «non poder poñerse a medalla dunha actuación que xa estaba decidida, contratada e en marcha». Y concluye que seguirá defendiendo «a política dos feitos: tramitar, licitar, adxudicar e executar as obras», frente a lo que califica como «propaganda e demagoxia».