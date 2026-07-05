Nuevo récord de compostelas
El Camino de Santiago bate récords y alcanza los 240.000 peregrinos en solo seis meses
Se dispara la dimensión internacional de la Ruta Jacobea: siete de cada 10 caminantes son extranjeros
Saínza Seoane
El Camino de Santiago sigue consolidando su crecimiento y apunta a un nuevo año histórico. La Ruta Jacobea ha registrado más de 245.000 peregrinos en lo que va de 2026, una cifra que refuerza las expectativas de superar el récord anual alcanzado en 2025, cuando se entregaron 530.775 compostelas.
Según los datos de la Oficina de Acogida al Peregrino, durante el primer semestre del año se expidieron 239.499 compostelas, el documento que certifica haber completado al menos 100 kilómetros a pie o a caballo, o 200 kilómetros en bicicleta. Esta cifra supone un incremento de 11.652 peregrinos respecto al mismo periodo del año anterior (227.847), un aumento del 5 %.
El crecimiento se ha acelerado especialmente en junio, mes en el que se entregaron 79.403 compostelas, frente a las 74.043 registradas en junio de 2025. Con los primeros datos de julio ya incorporados, el Camino encara la segunda mitad del año con cifras récord y con la vista puesta en el próximo Año Santo de 2027, que se prevé como un nuevo impulso para la peregrinación.
El 69%, extranjeros
El fenómeno jacobeo mantiene, además, un marcado carácter internacional. El 69 % de los peregrinos que han llegado a Santiago en los primeros seis meses del año son extranjeros, procedentes de más de 170 países. Estados Unidos encabeza el ranking internacional con 24.599 peregrinos, seguido de Italia, con 14.482, y Portugal, con 12.905.
La diversidad de procedencias vuelve a ser una de las señas de identidad del Camino. Entre los peregrinos figuran caminantes llegados desde lugares tan distantes como China, con 2.600 peregrinos; Nueva Zelanda, con 748; o países y territorios menos habituales en las estadísticas jacobeas, como Lesotho, Guam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda o Nueva Caledonia.
Traducción simultánea
Teniendo en cuenta la imparable proyección internacional del Camino, la Catedral de Santiago está implementando un servicio de traducción simultánea, dirigido a lo fieles y visitantes extranjeros que participan en las diferentes Misas del Peregrino que se celebran. Este servicio consiste en una aplicación de teléfono móvil que, apoyándose en la inteligencia artificial, va traduciendo en tiempo real la todo el contenido de la misa celebrada en el altar mayor, sin interferir en el acto ni alterar la solemnidad del entorno. Gracias a esta app, se puede seguir la misa con traducción digital, en texto y audio.
Este servicio ya funciona desde una app gratuita, disponible en App Store y Google Play, y ofrece dos modos de uso, uno en «modo lectura», con el texto traducido en pantalla (modo claro u oscuro), y otro en modo audio, con voz natural. Solo requiere un móvil y unos auriculares comunes, sin instalaciones adicionales.
En cuanto a la participación nacional, un total de 74.741 españoles realizaron el Camino durante el primer semestre del año. La Comunidad de Madrid lidera la clasificación con 15.084 peregrinos, seguida de Andalucía, con 13.216, y la Comunidad Valenciana, con 9.509.
A falta de seis meses para cerrar el ejercicio, el Camino de Santiago mantiene una tendencia ascendente y se prepara para afrontar un nuevo reto: superar su propio récord y llegar al Año Santo de 2027 con cifras nunca antes vistas.
Fuente: El Correo Gallego
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