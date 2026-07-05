José Crespo acusa al Gobierno de España de falta de medidas para mejorar la Seguridad Social y el SEPE en Lalín

El alcalde de Lalín y senador por Pontevedra, José Crespo, acusa al Gobierno central de no concretar ninguna medida para mejorar la atención de la Seguridad Social y del Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) en Lalín. Lo hace después de recibir la respuesta del Ejecutivo a una pregunta formulada en el Senado sobre las actuaciones previstas para garantizar que la obtención de cita previa en estos servicios deje de ser una dificultad para miles de ciudadanos.

Crespo sostiene que la contestación recibida «non concreta nin unha soa medida de mellora nin prevé actuacións para reducir os tempos de espera». Según el senador, el Gobierno se limita a explicar el funcionamiento del modelo actual de cita previa y a defender que se ajusta a la legislación vigente, pero evita asumir compromisos para solucionar los problemas que, afirma, sufren a diario numerosos usuarios.

El regidor señala que el propio Ejecutivo reconoce en su respuesta que el funcionamiento del sistema «non é homoxéneo en todo o territorio nacional» y que existen «tensións relevantes en determinadas provincias», derivadas de un mayor volumen de demanda, picos estacionales de actividad o déficits estructurales de personal. Para Crespo, esta admisión evidencia una contradicción. «Recoñecen que existen problemas derivados da falta de persoal e da elevada demanda, pero ao mesmo tempo non anuncian nin unha soa medida para solucionalos. Esa é a mellor demostración de que non teñen vontade política para mellorar eses servizos», afirma.

El senador discrepa de que las dificultades sean puntuales. Asegura que son «recorrentes e persistentes» y que afectan de forma continuada a personas que no consiguen cita en plazos razonables. También considera que la respuesta no entra en el fondo de la pregunta formulada. «Nós preguntabamos que medidas pensaba adoptar o Goberno para facilitar o acceso dos cidadáns aos servizos públicos cando atopan dificultades para conseguir unha cita, e o que recibimos é unha explicación sobre como funciona o sistema, pero ningún compromiso concreto para melloralo», señala.

Crespo advierte de que estas dificultades perjudican especialmente a personas mayores, con movilidad reducida o con escasos conocimientos digitales, para las que el retraso en la obtención de una cita puede afectar a trámites relacionados con pensiones, prestaciones o desempleo. Por ello, reclama una atención «máis próxima, áxil e accesible».

El alcalde vincula esta respuesta con otras reivindicaciones pendientes de Lalín ante la Administración central. Cita la recuperación de trámites de la Tesorería General de la Seguridad Social en la oficina del INSS de Lalín, la reclamación de una oficina propia de la Agencia Tributaria o la petición de que se celebren exámenes de conducir en el municipio.

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«O noso compromiso é seguir defendendo no Senado os intereses dos veciños de Lalín e da comarca. Non imos resignarnos a que o Goberno de Sánchez continúe mirando para outro lado mentres Lalín perde servizos públicos», sostiene Crespo, que concluye que «a Administración debe facilitar a vida dos cidadáns, non complicala con máis trabas burocráticas».