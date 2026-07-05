El inicio de las obras del camping de lujo As Perseidas de Traspenas en Artoño se prevé para 2027

La Xunta acaba de dar luz verde ambiental con condiciones al proyecto para construir el camping de lujo As Perseidas de Traspenas en la parroquia agoladesa de Artoño, que prevé inciar sus obras el próximo año. Según se concluye en el informe de impacto ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático no son previsibles efectos adversos significativos sobre los alrededores derivados del proyecto, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en los informes analizados, así como en el programa de vigilancia ambiental diseñado en base a la iniciativa.

En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a la participación pública, al tiempo que fueron consultados un total de diez organismos interesados.

Fruto de estas consultas, las entidades realizaron su valoración y fijaron condicionantes que se añaden a los incluidos en el programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad.

Esas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos campos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes con relación a aspectos tales como la protección de la atmósfera, población y salud; de las aguas y lechos fluviales; del suelo e infraestructuras; del patrimonio natural y cultural así como en los campos de la integración paisajística y de la gestión de residuos.

En cuanto al proyecto, promovido por As Perseidas de Traspenas SL y consiste en la construcción de un campamento de turismo estructurado en 10 domos desmontables y 3 cabañas fijas como unidades de alojamiento temporal, complementadas por dos instalaciones comunes, una sauna y una terma exterior. Además, el campamento dispondrá de una zona de aparcamiento y se instalarán máquinas expendedoras de comida y bebida.

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Todas las unidades serán un espacio único y dispondrán de un sistema de calefacción y agua caliente sanitaria, de un calentador de comida, de una pequeña nevera, de un cuarto de baño propio y de terraza. Los domos y las cabañas se situarán en la ladera suroeste del promontorio rocoso situado en la parte central de la parcela y cada unidad de alojamiento dispondrá de una parcela total de 300 metros cuadrados, sin alteración de la continuidad del paisaje y separadas unas de otras por suficiente espacio.