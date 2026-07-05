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Berres

Las fiestas del Amparo traen tres intensas jornadas

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redacción

A Estrada

La parroquia estradense de Berres celebrará del 25 al 27 de julio las Festas do Amparo e Santa Lucía con tres jornadas de actos religiosos y musicales. El sábado abrirán las celebraciones la Banda da Balbina, Son das Tabernas y el DJ Carlos López. El domingo actuarán la Banda Municipal de Silleda y la Banda Artística de Merza, mientras que el lunes cerrarán la Banda Municipal de A Estrada, y las orquestas Gran Parada y Cinema. Habrá pulpeiros durante las fiestas y la novena se celebrará del 17 al 25 de julio a las 21.00 horas.

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