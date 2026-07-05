Escuadro cumple con Santa Isabel

Escuadro volvió a mirar este domingo hacia Santa Isabel en el día grande de una romería que mantiene intacto su tirón popular. La parroquia silledense reunió a numerosos fieles en torno al santuario, aunque la afluencia se concentró sobre todo a primera hora de la mañana. La ola de calor que sacude la comarca hizo que muchos romeros optasen por evitar las horas centrales del día, tradicionalmente las de mayor movimiento, y adelantar su visita al templo y a su entorno.

Subasta de un ave. / Bernabé / Javier Lalín

La jornada siguió el esquema habitual de la celebración, con misas desde primera hora, oficio solemne, procesión y el tradicional paso bajo la imagen de Santa Isabel, uno de los gestos más repetidos por los devotos. La música acompañó también el día grande, con la presencia de las bandas Recreativa e Cultural de Bandeira y Municipal de Silleda, dentro de una programación que había arrancado el jueves con la festividad de la Visitación de la Virgen María a su santa prima y madre de Juan Bautista.

Concierto de la Banda de Música Municipal de Silleda. / Bernabé / Javier Lalín

La romería conserva una doble geografía de fe: el santuario y la roca de Penadauga. Al templo acuden los fieles para asistir a los cultos, acompañar la procesión, cumplir promesas y participar en las ofrendas. A Penadauga se acercan muchos romeros para mojarse con el agua que queda retenida sobre la piedra y dejar velas en la parte inferior, manteniendo vivo un rito transmitido de generación en generación y asociado a la devoción popular a Santa Isabel.

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Tampoco faltó la tradicional subasta de animales, en la que este año hubo varios pollos y un cabrito. Entre rezos, ofrendas, música y encuentros vecinales, Escuadro volvió a vivir una de sus citas más señaladas del calendario festivo y religioso.