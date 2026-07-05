Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Grandes rentas GaliciaVive VigoFaro EducaCeltaOla de calorPorto do MolleVivienda en Vigo
instagramlinkedin

Romería popular

Escuadro cumple con Santa Isabel

La fiesta reunió a numerosos fieles en una jornada marcada por la devoción, los ritos de Penadauga y una afluencia temprana por la ola de calor

Devotos depositan ofrendas ante las imágenes de las santas.

Devotos depositan ofrendas ante las imágenes de las santas. / Bernabé / Javier Lalín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Silleda

Escuadro volvió a mirar este domingo hacia Santa Isabel en el día grande de una romería que mantiene intacto su tirón popular. La parroquia silledense reunió a numerosos fieles en torno al santuario, aunque la afluencia se concentró sobre todo a primera hora de la mañana. La ola de calor que sacude la comarca hizo que muchos romeros optasen por evitar las horas centrales del día, tradicionalmente las de mayor movimiento, y adelantar su visita al templo y a su entorno.

Subasta de una gallina.

Subasta de un ave. / Bernabé / Javier Lalín

La jornada siguió el esquema habitual de la celebración, con misas desde primera hora, oficio solemne, procesión y el tradicional paso bajo la imagen de Santa Isabel, uno de los gestos más repetidos por los devotos. La música acompañó también el día grande, con la presencia de las bandas Recreativa e Cultural de Bandeira y Municipal de Silleda, dentro de una programación que había arrancado el jueves con la festividad de la Visitación de la Virgen María a su santa prima y madre de Juan Bautista.

Concierto de la Banda de Música Municipal de Silleda.

Concierto de la Banda de Música Municipal de Silleda. / Bernabé / Javier Lalín

La romería conserva una doble geografía de fe: el santuario y la roca de Penadauga. Al templo acuden los fieles para asistir a los cultos, acompañar la procesión, cumplir promesas y participar en las ofrendas. A Penadauga se acercan muchos romeros para mojarse con el agua que queda retenida sobre la piedra y dejar velas en la parte inferior, manteniendo vivo un rito transmitido de generación en generación y asociado a la devoción popular a Santa Isabel.

Noticias relacionadas

Tampoco faltó la tradicional subasta de animales, en la que este año hubo varios pollos y un cabrito. Entre rezos, ofrendas, música y encuentros vecinales, Escuadro volvió a vivir una de sus citas más señaladas del calendario festivo y religioso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía de Cangas se enfrenta otra vez al gobierno 'no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos
  2. Evacuado en helicóptero un bañista de Viñó (Cangas) tras un infarto y con solo dos médicos en el PAC
  3. Hasta cuándo durarán las altas temperaturas en Galicia: la Aemet prevé que la ola de calor dure al menos hasta el martes
  4. Una avería en el cuadro eléctrico provoca un incendio y destroza el entarimado de madera exterior del restaurante de la playa de Menduiña
  5. Un coche del rally Rias Baixas se sale de la vía y provoca un incendio en Salceda con 10 hectáreas calcinadas
  6. Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
  7. La Guardia Civil inicia, con al menos 50 multas en Barra, el control de aparcamientos en las playas de Cangas
  8. Nueva batida de voluntarios para buscar a María Pereira, desaparecida en Vigo: «Necesitamos ayuda de los cuerpos de seguridad»

Escuadro cumple con Santa Isabel

Arden dos hectáreas en Negrelos y algo más de una en Presqueiras

Arden dos hectáreas en Negrelos y algo más de una en Presqueiras

Un conductor resulta herido tras salirse de la vía en Agolada

Un conductor resulta herido tras salirse de la vía en Agolada

El amor en los tiempos de la Rapa

Dos ciclistas resultan heridos tras chocar contra un turismo en la EP-7001, en A Estrada

Dos ciclistas resultan heridos tras chocar contra un turismo en la EP-7001, en A Estrada

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

El calor marca el primer curro del año en Sabucedo

La Rapa das Bestas sube la temperatura: el primer curro se enfrentó a la ola de calor

Tracking Pixel Contents