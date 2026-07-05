Las entradas para la Festa da Paella de Cortegada ya están disponibles

La parroquia silledense de Cortegada celebra su XXIV Festa da Paella el sábado 18 de julio y ya están a la venta los tiques para asistir a esta multitudinaria cita gastronómica. Se podrán adquirir hasta el día 16, al precio de 17 euros por persona, siempre que no se complete antes el aforo disponible, previsto para 1.800 personas. Pueden comprarse directamente a cualquier miembro de la comisión o en los establecimientos: Agroservicios Alberto y los bodegones Esther y Os Toneles, en Silleda; y en la Carnicería Varela y A de Jácome, en Lalín.

La cena dará comienzo a las 22:00 horas, y a continuación los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de Origen y el grupo Unión y Fuerza. El domingo los actos continúan con la celebración de la misa solemne a las 13.00 horas que dará paso a la sesión vermú amenizada por Os trasnos de Doade. Ya por la tarde llegará la fiesta infantil a cargo de Tikolandia con la que se pondrá fin a esta festividad.