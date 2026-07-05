El Corazón de Artesanía finaliza con ritmo y sabor

El XIII Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia concluye este domingo con tres muestras gastronómicas. Dos de ellas están a cargo del chef Javier Rodríguez del Catering Boketé-Cambre que serán a las 13.30 y a las 15.00 horas. A la misma hora que la primera muestra gastronómica está prevista la actuación de Radio Cos en la Praza do Concello. Ya por la tarde la programación continuará con la apertura de los expositores a las 16.00 horas, y al atardecer, sobre las 19.00 horas se realizará un desfile y actuación de Cantigas y Agarimos en la Praza do Concello. Antes del cierre de esta edición de artesanía, también a las 19.00 horas habrá un taller de coctelería a cargo de Gabriel Vilar, profesor de la Escola de Hostelería del IES Sanxilao de Lugo.