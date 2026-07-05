Un conductor resulta herido tras salirse de la vía en Agolada

Un conductor resultó herido este domingo tras sufrir una salida de vía con su vehículo en la carretera EP-6306, en Brántega, en Agolada. El aviso fue dado por un particular que llamó al servicio de emergencias 112 Galicia informando de que el accidentado necesitaba una revisión médica. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron las urgencias sanitarias, encargadas de atender al herido, y una patrulla de tráfico.