Accidente
Dos ciclistas resultan heridos tras chocar contra un turismo en la EP-7001, en A Estrada
Los deportistas, integrantes del Club Xesteiras de Cuntis, circulaban en dirección a A Estrada cuando un vehículo que cruzaba la carretera presuntamente no advirtió su presencia
Dos ciclistas del Club Xesteiras de Cuntis resultaron heridos este domingo en un accidente de tráfico registrado en la carretera EP-7001, a la altura del punto kilométrico 0,9, en el lugar de O Outeiriño, parroquia de Tabeirós, en el municipio de A Estrada.
Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, un turismo Mercedes de color negro, se incorporaba a la vía desde O Outeiriño con intención de cruzar la carretera en dirección a Rebordelo cuando, presuntamente, su conductor no advirtió la presencia de los dos ciclistas, que descendían en fila, uno detrás del otro, hacia A Estrada.
El impacto fue de gran violencia. Uno de los ciclistas salió despedido varios metros tras la colisión, mientras que el segundo golpeó contra la parte trasera del vehículo, llegando a romper con la cabeza el cristal lateral trasero fijo. Como consecuencia del choque, sufrió una herida en la frente que le provocó una abundante hemorragia.
Hasta el lugar del siniestro se desplazó una ambulancia medicalizada del 112 Galicia, cuyo personal sanitario atendió a ambos deportistas. También acudieron dos patrullas de la Policía Local de A Estrada y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que asumió la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.
Según comentaba el conductor del turismo en los primeros minutos tras la colisión, no llegó a ver a los ciclistas antes del impacto. Las diligencias abiertas por la Guardia Civil serán las que determinen las causas exactas del siniestro y las posibles responsabilidades.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía de Cangas se enfrenta otra vez al gobierno 'no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos
- Evacuado en helicóptero un bañista de Viñó (Cangas) tras un infarto y con solo dos médicos en el PAC
- Hasta cuándo durarán las altas temperaturas en Galicia: la Aemet prevé que la ola de calor dure al menos hasta el martes
- Una avería en el cuadro eléctrico provoca un incendio y destroza el entarimado de madera exterior del restaurante de la playa de Menduiña
- Un coche del rally Rias Baixas se sale de la vía y provoca un incendio en Salceda con 10 hectáreas calcinadas
- Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
- La Guardia Civil inicia, con al menos 50 multas en Barra, el control de aparcamientos en las playas de Cangas
- Nueva batida de voluntarios para buscar a María Pereira, desaparecida en Vigo: «Necesitamos ayuda de los cuerpos de seguridad»