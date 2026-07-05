Dos ciclistas resultan heridos tras chocar contra un turismo en la EP-7001, en A Estrada

Dos ciclistas del Club Xesteiras de Cuntis resultaron heridos este domingo en un accidente de tráfico registrado en la carretera EP-7001, a la altura del punto kilométrico 0,9, en el lugar de O Outeiriño, parroquia de Tabeirós, en el municipio de A Estrada.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, un turismo Mercedes de color negro, se incorporaba a la vía desde O Outeiriño con intención de cruzar la carretera en dirección a Rebordelo cuando, presuntamente, su conductor no advirtió la presencia de los dos ciclistas, que descendían en fila, uno detrás del otro, hacia A Estrada.

El primer ciclista salió despedido varios metros tras el impacto contra el vehículo. En la imagen está delante de la ambulancia. / Bernabé/Javier Lalín

El impacto fue de gran violencia. Uno de los ciclistas salió despedido varios metros tras la colisión, mientras que el segundo golpeó contra la parte trasera del vehículo, llegando a romper con la cabeza el cristal lateral trasero fijo. Como consecuencia del choque, sufrió una herida en la frente que le provocó una abundante hemorragia.

Hasta el lugar del siniestro se desplazó una ambulancia medicalizada del 112 Galicia, cuyo personal sanitario atendió a ambos deportistas. También acudieron dos patrullas de la Policía Local de A Estrada y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que asumió la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Según comentaba el conductor del turismo en los primeros minutos tras la colisión, no llegó a ver a los ciclistas antes del impacto. Las diligencias abiertas por la Guardia Civil serán las que determinen las causas exactas del siniestro y las posibles responsabilidades.