Aloitando bajo el sol abrasador

La segunda jornada de la Rapa das Bestas de Sabucedo volvió a estar marcada este domingo por las altas temperaturas. Al igual que ocurrió el sábado, la organización adelantó una hora el programa debido a la alerta roja por ola de calor, de modo que el segundo curro comenzó a las 11.00 horas y finalizó poco después de las 12.45, tras cerca de dos horas de intenso trabajo en el recinto.

El calor fue, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la mañana. Alrededor de 1.500 personas abarrotaron el curro, ofreciendo una imagen en la que los abanicos, gorros, sombreros de paja, paraguas utilizados como sombrillas, gafas de sol, crema protectora y las constantes botellas de agua se convirtieron en elementos imprescindibles para soportar las altas temperaturas.

Los asistentes comenzaron a llenar las gradas ya durante la actuación de Laura Lamontagne, encargada de abrir la programación musical de RapaSons en el propio curro antes del inicio de la rapa. Durante toda la mañana, el público buscó cualquier forma de combatir el calor. Uno de los momentos más celebrados fue, una vez más, la aparición de Vicente, que recorrió las gradas manguera en mano refrescando a los espectadores entre los aplausos y las risas del público. También una mujer intentó aliviar las altas temperaturas salpicando agua desde dos cubos, aunque el improvisado refresco apenas alcanzó a unos pocos asistentes.

Una pugna con las bestas y el sol en Sabucedo / Bernabé / Javier Lalín

En el plano estrictamente tradicional, el público volvió a responder con entusiasmo, animando a los aloitadores y aloitadoras conocidos, realizando varias olas en las gradas y guardando un silencio casi absoluto durante algunos de los momentos más simbólicos de la jornada como la entrada de las bestas en el curro. El trabajo de los más jóvenes de Sabucedo separando las crías del grupo de adultos es uno de los momentos más esperados y los asaltos protagonizados por los aloitadores más veteranos volvieron a demostrar experiencia, coordinación y un absoluto dominio de la situación, siempre atentos a cualquier reacción inesperada de los animales.

El primero de los garañones en ser inmovilizado para su rapa y desparasitación fue un magnífico ejemplar conocido como "O Inglés". A partir de ese momento, los distintos equipos de tres aloitadores, con el apoyo del resto de compañeros, fueron trabajando de manera coordinada sobre cada una de las bestas, despertando la admiración y los aplausos del público en cada intervención.

El desarrollo del segundo curro transcurrió sin incidencias destacables y con un ritmo constante, pese a las elevadas temperaturas y al desgaste acumulado tras tres jornadas consecutivas de actividad desde la bajada de las bestas del viernes. Aunque el cansancio era evidente entre los aloitadores y aloitadoras, especialmente por el intenso calor, el trabajo se completó con normalidad. Como marca la tradición, una vez finalizada la rapa, las bestas fueron conducidas fuera del curro para continuar este lunes con la última jornada de trabajo.

La programación de este domingo continuó durante toda la tarde con el festival RapaSons, que reúne en el Palco da Fonte a Pandereteiras do Val de Quireza, Cé Orquestra Pantasma y Reynier Aldana, antes de dar paso, a las 23.00 horas, a la verbena popular con América S.L. y el Dúo Prisma en el Campo do Medio.

La fiesta concluirá hoy lunes con el tercer y último curro. Recordar que la organización ha decidido adelantar también una hora el inicio de la jornada debido a las previsiones meteorológicas. Así, las puertas del curro abrirán a las 10.00 horas, la bajada de las bestas desde Cataroi comenzará a las 10.45 y el último curro se celebrará entre las 11.00 y las 13.00 horas.