Callobre vuelve a desafiar lo imposible

Hay comisiones que organizan fiestas y otras que convierten un reto en una seña de identidad. La de Callobre, en A Estrada, pertenece al segundo grupo. El 20 y 21 de julio, la parroquia volverá a reunir sobre el mismo escenario a cuatro de las orquestas más importantes como son La Misión, París de Noia, Panorama y Los Satélites y dos de las mejores bandas de Galicia: la Muncipal de Silleda y la Municipal de A Estrada.. Un cartel reservado habitualmente para grandes villas que, una vez más, hará parada en una parroquia de dimensiones modestas gracias al trabajo de todo un año.

«Puede haber una fiesta igual en Galicia, pero mejor, ninguna», resume Manolo Coto Piso, tesorero de la Asociación Veciñal de Callobre, entidad organizadora de las Fiestas a Santa Margarida e que operaba antes con el nombre de Asociación Cultural Ken Keirades de Callobre.

El programa comenzará el lunes 20 con misa y procesión a las 13.00 horas, seguidas de la sesión vermú con la Banda Municipal de Silleda. Por la noche llegará una de las grandes citas musicales con La Misión y París de Noia. El martes 21 se repetirá el esquema con misa, procesión y sesión vermú amenizada por la Banda Municipal de A Estrada, antes de cerrar las fiestas con Panorama y Los Satélites. Durante ambos días habrá servicio de pulpería tanto a mediodía como por la noche.

Comisión organizadora de la Asociación Veciñal de Callobre. / FDV_Externas

La Misión, de Madrid, destaca por un espectáculo de gran formato que combina música, escenografía y un potente despliegue técnico. París de Noia mantiene desde hace décadas su condición de referencia en la verbena gallega gracias a un repertorio muy variado y una producción espectacular. Panorama continúa siendo una de las orquestas más demandadas por su renovación constante y sus montajes audiovisuales de gran impacto. Completa el cartel Los Satélites, una formación histórica que sigue siendo sinónimo de calidad musical y elegancia sobre el escenario.

La Banda Municipal de Música de Silleda, está considerada como una de las formaciones de mayor nivel de Galicia por la calidad, trayectoria y una intensa actividad musical. La Banda Municipal de Música de A Estrada es una de las agrupaciones más representativas de la comarca con más de 150 años de historia que realiza intensa labor de difusión músical y formación de nuevos músicos.

Detrás de este programa hay meses de trabajo. Los vecinos aportan una cuota anual de 130 euros, que apenas cubre alrededor del 20 % del presupuesto. El resto se consigue organizando bingos, campeonatos de truco, fiestas gastronómicas, rifas, vendiendo lotería de Navidad y de Reyes, camisetas, sudaderas, gestionando el aparcamiento durante las fiestas y buscando patrocinadores. «Hay que trabajar y hay que moverse», resume Coto. Con todas las empresas colaboradoras han elaborado un libro publicitario, que incluye el programa festivo, que ya están distribuyendo.

La comisión está formada por Jorge Fernández Blanco, presidente; Lorenzo Antelo García, secretario; Servando García Rodríguez, vicepresidente; Manolo Coto Piso, tesorero; y los vocales José Manuel Álvarez Villar, Jorge Coto Domínguez, Manuel Nodar Rodríguez y Manuel Ángel Prieto Ruso.

El estreno del San Juan mira al futuro

La Asociación Veciñal de Callobre quiere consolidar también una nueva cita en el calendario festivo. Este año organizó por primera vez la celebración del San Xoán en el campo de la fiesta con una cena multitudinaria que reunió a más de 250 personas. El objetivo es recoger el testigo del histórico San Xoán del Areal de Berres y convertir Callobre en un punto de encuentro para esta celebración en los próximos años. El estreno ha dejado un balance muy positivo y anima a la organización a seguir creciendo.