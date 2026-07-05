El BNG reclama medidas para evitar más atropellos en la N-640

El BNG de A Estrada expresó, a través de su candidato a la Alcaldía, Marcos Borrageros, su profundo pesar por el fallecimiento de la vecina que perdió la vida tras ser atropellada el pasado jueves en el casco urbano de la villa. Los nacionalistas aprovecharon el trágico suceso para volver a reclamar medidas urgentes que mejoren la seguridad en el tramo de la carretera N-640 a su paso por la localidad, donde, según recuerdan, se han registrado doce atropellos y tres víctimas mortales desde el año 2019.

Borrageros aseguró que la peligrosidad de esta vía "non é ninguna novedad" y recordó que el BNG lleva años reclamando actuaciones estructurales para reducir el riesgo. Entre ellas, sitúa como principal prioridad la construcción de la variante de A Estrada, una infraestructura que permitiría desviar el tráfico pesado del centro urbano y contribuiría, a su juicio, a evitar accidentes como el ocurrido la pasada semana.

El candidato nacionalista explicó que esta reivindicación ha sido trasladada por su formación al Concello, al Congreso y al Senado en distintas ocasiones e incluso formó parte del acuerdo de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, criticó la respuesta remitida por el Ministerio de Transportes en 2024, en la que se indicaba que este tramo de la N-640 no está considerado como un punto de concentración de accidentes, por lo que no se prevén actuaciones prioritarias.

"Preguntámonos con que cara lle van pedir o apoio da cidadanía se, despois de coñecer estes datos, seguen dicindo que non se trata dunha vía perigosa, cando moitos dos atropelos se produciron precisamente sobre os pasos de peóns", manifestó Borrageros.

Desde el BNG consideran que el coste humano derivado de la falta de reformas resulta inasumible. "A vida de unha estradense xa é un prezo demasiado alto pola inacción", afirmó el candidato, quien recordó que, además de las tres personas fallecidas desde 2019, numerosas víctimas han sufrido heridas de gravedad.

Por ello, la formación nacionalista reclama al Gobierno central, integrado por PSOE y Sumar, que cumpla los compromisos adquiridos con A Estrada y adopte medidas inmediatas para mejorar la seguridad vial. "Impulsar a variante e actuar para reducir a sinistralidade non é unha cuestión burocrática nin administrativa; é unha cuestión de salvar vidas e de protexer a cidadanía.", concluyó Borrageros.

Accidente en la N-525

Por otro lado, en la tarde de este sábado, cuatro adultos y dos menores resultaron heridos de carácter leve en una colisión por alcance registrada sobre las 16.20 horas en la carretera N-525, a la altura del punto kilométrico 316, en Loimil, A Estrada. En el accidente se vieron implicados un SEAT Córdoba, (7842 FTH), en el que viajaba una familia de Santiago formada por un matrimonio y sus dos hijos, y un Peugeot Partner, (4018 CWD), ocupado por otra pareja, que impactó contra el turismo que le precedía. Ambos vehículos circulaban en dirección a Lalín cuando se produjo el siniestro. Hasta el lugar se desplazaron fectivos del GES, (Grupo de Emerxencias Supramunicipal) da Estrada, una ambulancia del 061, la Garda Civil de Tráfico y el servicio de mantemento de carreteras. Dos de los afectados recibieron el alta voluntaria y los otros cuatro fueron trasladados al PAC de A Estrada.