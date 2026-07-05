Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Grandes rentas GaliciaVive VigoFaro EducaCeltaOla de calorPorto do MolleVivienda en Vigo
instagramlinkedin

Incendios

Arden dos hectáreas en Negrelos y algo más de una en Presqueiras

El primer fuego ha sido estabilizado y el segundo ya está extinguido

Imagen de recurso de un incendio forestal en Galicia.

Imagen de recurso de un incendio forestal en Galicia. / Carlos Castro (Europa Press)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Rodeiro / Forcarei

En el municipio de Rodeiro se registró un incendio forestal este domingo. El fuego se inició en Negrelos a las 13:24 horas y fue estabilizado alrededor de las 16:45 tras afectar a dos hectáreas de superficie, según la Consellería de Medio Rural.

Para llevar a cabo las labores de extinción fueron movilizados un técnico, un agente forestal, cinco brigadas, tres motobombas, cuatro aviones y tres helicópteros.

Noticias relacionadas

En la madrugada del sábado se produjo otro incendio en Presqueiras, concello de Forcarei. Dio comienzo a la 1:24 y fue extinguido a las 6:28. Este fuego afectó a una hectárea de raso y a 0,02 de arbolado. Para sofocarlo intervinieron 5 agentes, 5 brigadas y 4 motobombas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía de Cangas se enfrenta otra vez al gobierno 'no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos
  2. Evacuado en helicóptero un bañista de Viñó (Cangas) tras un infarto y con solo dos médicos en el PAC
  3. Hasta cuándo durarán las altas temperaturas en Galicia: la Aemet prevé que la ola de calor dure al menos hasta el martes
  4. Una avería en el cuadro eléctrico provoca un incendio y destroza el entarimado de madera exterior del restaurante de la playa de Menduiña
  5. Un coche del rally Rias Baixas se sale de la vía y provoca un incendio en Salceda con 10 hectáreas calcinadas
  6. Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
  7. La Guardia Civil inicia, con al menos 50 multas en Barra, el control de aparcamientos en las playas de Cangas
  8. Nueva batida de voluntarios para buscar a María Pereira, desaparecida en Vigo: «Necesitamos ayuda de los cuerpos de seguridad»

Arden dos hectáreas en Negrelos y algo más de una en Presqueiras

Arden dos hectáreas en Negrelos y algo más de una en Presqueiras

Un conductor resulta herido tras salirse de la vía en Agolada

Un conductor resulta herido tras salirse de la vía en Agolada

El amor en los tiempos de la Rapa

Dos ciclistas resultan heridos tras chocar contra un turismo en la EP-7001, en A Estrada

Dos ciclistas resultan heridos tras chocar contra un turismo en la EP-7001, en A Estrada

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

El calor marca el primer curro del año en Sabucedo

La Rapa das Bestas sube la temperatura: el primer curro se enfrentó a la ola de calor

El hijo de panaderos de Silleda que alimenta la fe en Sicilia

Tracking Pixel Contents