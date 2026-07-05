Incendios
Arden dos hectáreas en Negrelos y algo más de una en Presqueiras
El primer fuego ha sido estabilizado y el segundo ya está extinguido
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Rodeiro / Forcarei
En el municipio de Rodeiro se registró un incendio forestal este domingo. El fuego se inició en Negrelos a las 13:24 horas y fue estabilizado alrededor de las 16:45 tras afectar a dos hectáreas de superficie, según la Consellería de Medio Rural.
Para llevar a cabo las labores de extinción fueron movilizados un técnico, un agente forestal, cinco brigadas, tres motobombas, cuatro aviones y tres helicópteros.
En la madrugada del sábado se produjo otro incendio en Presqueiras, concello de Forcarei. Dio comienzo a la 1:24 y fue extinguido a las 6:28. Este fuego afectó a una hectárea de raso y a 0,02 de arbolado. Para sofocarlo intervinieron 5 agentes, 5 brigadas y 4 motobombas.
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