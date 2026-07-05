El amor en los tiempos de la Rapa

Marie Sonnois y Joan Gonell llegaron hace quince días a Sabucedo, donde su amigo Vicente Pereiras los recibió con los brazos abierto en su casa de la aldea de Portela. Atrás quedaba un largo camino que había comenzado el 11 de mayo, cuando partieron desde Chodos, un pequeño pueblo de montaña en Castellón. De esta manera cumplían con su objetivo de peregrinar a caballo para asistir la Rapa das Bestas, una fiesta con un significado especial para la pareja.

Para Joan Gonell esta será la decimotercera Rapa a la que acude, todas ellas de manera consecutivas desde su primera experiencia en el año 2014. «La primera vez que vine lo hice sin saber mucho de qué iba esto y desde entonces vengo siempre», explica el valenciano. Para la amazona francesa sin embargo será su segunda vez en la centenaria tradición. Su estreno fue hace un año, cuando el destino hizo que su peregrinación a caballo hacia Santiago la llevase a Sabucedo y a casa de Vicente, donde conoció a Joan.

Los que los conocen dicen que estaban hechos el uno para el otro, por su forma de ser y también por la pasión que ambos tienen por los caballos. Sus días de Rapa terminaron por confirmar esas sensaciones, dando forma a una pareja que ya no se separó más. A día de hoy, Marie se ha mudado a Castellón con Joan, donde comparten su pasión por los caballos con una manada a la que cuidan con mimo.

A ambos los encontramos por Sabucedo para saber más sobresu peregrinación. Joan reconoce que siempre le atrajo la idea de acudir a la Rapa a caballo pero no fue hasta conocer a Marie que se animó a hacerlo. En realidad, no podía encontrar mejor guía para el camino. La francesa inició en el año 2024 una valiente aventura, partiendo desde su localidad natal, Auxerre, en la Borgoña francesa, hacia Santiago a lomos una yegua de origen español llamada Zambomba que compró a un amigo. Hizo la ruta del Camiño Francés hasta Santiago de Compostela y posteriormente hasta Fisterra, siguiendo después por el camino portugués. Lo hizo sola y con solo dos alforjas.

Esa aventura no tiene nada que ver con la que hizo en esta ocasión con Joan desde Castellón. Esta vez contaban con cuatro caballos árabes, dos para ellos y otros dos para llevar sus cosas. Zambomba, que se mudó con ella a Valencia, quedó descansando en casa. «Yo hacía 25 kilómetros al día. Ahora con Joan hacíamos 35 o 40. Fue totalmente diferente porque estos caballos son más andadores que Zambomba. Además, contábamos con caballos de reserva. También fue una aventura bonita pero mucho más fácil», explica. «Incluso se nos calló un caballo al río.Nos costó pero entre los dos logramos sacarlo. Si me llega a pasar eso con Zambomba habría sido imposible hacerlo sola», afirma en una anécdota que resume en cierta medida en sentido del amor.

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Marie y Joan cabalgan ahora juntos, quién sabe hacia donde. En lo que ambos coinciden en que esta no a ser su última Rapa das Bestas.