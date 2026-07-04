Las visitas al Pazo de Liñares serán gratuitas todo el mes de agosto
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La junta de gobierno local de Lalín aprobó la gratuidad de las visitas al Pazo de Liñares durante todo el mes de agosto de 2026, del día 1 al 31, ambos incluidos. La medida afecta a las visitas individuales y de grupos, y supondrá modificar las tarifas del precio público por prestación de servicios y utilización de instalaciones culturales, educativas y de ocio de titularidad municipal. El informe económico estima que la gratuidad puede suponer una pérdida de ingresos de unos 1.000 euros.
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