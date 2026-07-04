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Vila de Cruces presenta los Seráns Culturais

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Durante los meses de juio y agosto habrá espectáculos para todos los públicos, con funciones de circo, magia, conciertos, la cuarta Festa da Rapazada y cine en la calle los viernes y sábados en la Praza do Concello.

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