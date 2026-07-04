Silleda fija 71 plazas funcionariales, de las que 29 están vacantes

El Concello de Silleda elevó a definitiva la modificación de su cuadro de personal funcionario tras no recibir reclamaciones. El documento recoge 71 puestos reservados a funcionarios de carrera: 42 cubiertos y 29 vacantes. Entre estas aparecen las de secretario, técnico medio de gestión, administrativos, ingeniero, arquitecto técnico, trabajador social, técnico de medio ambiente, además de varios puestos de obras, conducción, fontanería, albañilería, electricidad, limpieza, conserjería o Policía Local.