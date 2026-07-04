El PSOE tilda de electoral el reparto del plan de asfaltados en A Estrada

El pleno ordinario celebrado este jueves 2 de julio en el Concello de A Estrada apenas se prolongó durante algo más de veinte minutos. Gobierno y oposición acordaron agilizar la sesión al coincidir con la gala de los Aloitadores de Sabucedo, acto que marca el inicio de la Rapa das Bestas, por lo que también decidieron suprimir el turno de ruegos y preguntas.

El principal y único asunto del orden del día fue la modificación de las anualidades del programa de asfaltados financiado a través del plan +Provincia de la Deputación de Pontevedra para las anualidades 2026 y 2027. La propuesta salió adelante con la abstención del Partido Socialista y del Bloque Nacionlista Galego.

Esta modificación permite alterar el reparto habitual del gasto entre ambas anualidades mediante un acuerdo plenario. Así, del reparto incial de un 30% para el primer año y un 70% para el segundo, pasa a un 12% y 88% respectivamente. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de más de 1,4 millones de euros, destinará algo más de 170.000 euros a la anualidad de 2026, mientras que cerca de 1,3 millones se reservarán para 2027.

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López Bueno, portavoz del grupo socialista, criticó esta distribución al considerar que responde a una «decisión política» del gobierno municipal. A su juicio, el ejecutivo local ha optado por concentrar la mayor parte de las obras, de los asfaltados, en año de elecciones municipales, una estrategia que calificó de «abiertamente electoral».