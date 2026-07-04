Promueven una senda en la vía Botos-Gresande

La junta de gobierno local de Lalín aprobó el convenio con la Diputación de Pontevedra para ejecutar el proyecto de mejora de la movilidad peatonal en la carretera provincial EP-6001, que comunica las parroquias de Botos y Gresande. La actuación se desarrollará entre los puntos kilométricos 1+000 y 1+948 y supondrá una inversión total de 535.484,56 euros, de los que el Concello asumirá el 20 %, equivalente a 107.096,91 euros.

Uno de los principales objetivos del proyecto es reforzar la seguridad viaria de los peregrinos que recorren la Vía de la Plata, además de mejorar las condiciones de movilidad para vecinos y usuarios de este tramo. Para ello se construirá una senda peatonal de hormigón coloreado en el margen derecho de la vía, con un ancho mínimo de 2,5 metros, creando un itinerario continuo y seguro.

La intervención incluirá también la renovación de la capa de rodadura de la carretera y la ejecución del paquete completo de firme bituminoso donde sea necesario. A mayores, se prevé una nueva red de pluviales y la instalación de alumbrado soterrado, con colocación de nuevas luminarias.

El proyecto contempla asimismo la renovación de la señalización del tramo y la reparación de los daños localizados en la acera y en el carril bici existentes en el margen derecho de la carretera, a lo largo de su primer kilómetro. También se sustituirán las especies arbóreas situadas en los alcorques.

El Concello deberá obtener las autorizaciones necesarias, así como las cesiones de terrenos al borde de la carretera que resulten precisas para acometer las obras. El convenio establece que estas cesiones serán condición indispensable antes de la aprobación inicial del proyecto constructivo, por lo que la actuación no podrá licitarse sin disponer previamente de esos terrenos.

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Una vez finalizados los trabajos, el Concello asumirá la conservación y mantenimiento de las zonas peatonales y de los servicios incorporados, como alumbrado público, jardinería o mobiliario urbano.