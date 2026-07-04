El PP denuncia ausencia de imparcialidad en la revista ‘VivaCruces’

El Partido Popular de Vila de Cruces considera que el segundo número de la revista municipal VivaCruces confirma la utilización de los medios de comunicación institucionales del Concello, convirtiéndose en un instrumento de promoción política del gobierno municipal. Los populares reclaman que el medio debería ofrecer una información rigurosa, objetiva y plural a la ciudadanía.

Para el partido, es inaceptable que una publicación financiada con recursos públicos pierda su neutralidad. Señalan desde el grupo que la revista se centra en destacar la acción del ejecutivo local, promocionar actividades organizadas por el Concello y trasladar una visión exclusivamente positiva de su gestión.

Noticias relacionadas

Además, los populares destacan que la revista presenta numerosos anuncios de inversión y actuaciones futuras. Por ello, en los próximos meses analizarán cada inversión recogida en esta publicación, contrastando su estado de tramitación, su viabilidad técnica y legal las posibilidades reales de su ejecución. Ante la falta de neutralidad y objetividad vista por los populares, anuncian que pondrán estas publicaciones en conocimiento de los órganos competentes, incluida la Fiscalía para que, se fuese oportuno, valore si de la utilización de recursos públicos para este tipo de comunicación institucional puede derivarse algún tipo de responsabilidad como malversación de fondos públicos.