Piden hasta seis años de carcel por una red de cocaína en A Estrada

La Fiscalía Provincial de Pontevedra solicita la apertura de juicio oral contra tres personas acusadas de integrar una presunta red de tráfico de cocaína que habría operado entre febrero y abril de 2025 en A Estrada. El Ministerio Público pide el sobreseimiento provisional para una cuarta investigada al considerar que no existen pruebas suficientes. Además, reclama cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros para dos de los procesados, mientras que para el tercero solicita seis años de cárcel y una multa de la misma cuantía al apreciar la agravante de reincidencia.

La investigación de la Guardia Civil permitió detectar varias supuestas ventas de cocaína en el entorno de un establecimiento hostelero de A Estrada y en el domicilio de una de las acusadas. Los investigadores sostienen que una pareja distribuía la droga y que se abastecían a través de un tercer acusado, quien la preparaba y suministraba desde una vivienda en Vilagarcía de Arousa.

Noticias relacionadas

La acusación recoge que el 26 de febrero de 2025 los agentes siguieron a los sospechosos hasta una pista forestal de Vilagarcía, donde se produjo una entrega de droga. Poco después, en un control de la Guardia Civil, fue intervenido un paquete con cerca de 20 gramos de cocaína que, según la Fiscalía, acababa de ser entregado por el supuesto proveedor. Será la Audiencia Provincial de Pontevedra la que determine la responsabilidad de los acusados.