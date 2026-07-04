Muere un hombre tras ser rescatado inconsciente del río Ulla entre Pontevea y O Xirimbao

Un hombre falleció en la tarde de este sábado tras ser rescatado inconsciente del río Ulla, en la senda fluvial que une Pontevea con O Xirimbao, en el municipio de A Estrada.

El aviso al 112 Galicia se recibió minutos antes de las 19:30 horas. Unos bañistas consiguieron sacar al hombre del agua y llevarlo hasta la orilla, donde comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.

Según la información facilitada por el 112, el lugar presentaba un acceso muy complicado, con abundante vegetación y un importante desnivel respecto al camino. Los efectivos del GES de A Estrada lograron evacuar al hombre hasta una zona accesible para que pudiera ser atendido por los servicios sanitarios.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, el GES de A Estrada, los servicios municipales de Protección Civil de A Estrada y Teo, así como las policías locales de ambos municipios. Una vez en el lugar, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Por el momento se desconocen las circunstancias en las que se produjo la muerte. No está confirmado si el hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria antes de caer al río, si esta se produjo una vez dentro del agua o si el fallecimiento fue consecuencia de un posible ahogamiento. La investigación abierta permitirá esclarecer lo ocurrido y determinar la causa exacta de la muerte.