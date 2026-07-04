Lalín estrena sendero científico y observación en Rodelas

El Concello de Lalín ha dado un paso firme en la consolidación de su proyecto «Lalín Destino Starlight» mediante la puesta en valor de su patrimonio científico y la organización de nuevas actividades de divulgación. El gobierno local ha completado la señalización de la ruta científica dedicada a José Rodríguez González, conocido como el «Matemático de Bermés», considerado el primer gran hombre de ciencias de Galicia. Esta iniciativa se complementa con la convocatoria de una nueva sesión astronómica en el mirador de Rodelas, programada para el próximo viernes 17 de julio. Ambas actuaciones cuentan con financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, integrados en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Deza-Tabeirós Terra de Montes, en colaboración con la Deputación de Pontevedra.

La recién señalizada ruta del Matemático de Bermés cuenta con un recorrido de 2 kilómetros y una dificultad baja, lo que permite realizarla de forma autónoma, y que el verano pasado protagonizó una ruta astronómica con la participación de unas 150 personas. El itinerario consta de cinco paneles informativos trilingües (gallego, español e inglés) cuyos textos son obra de Docobo y Carmen Villanueva, dotados con códigos QR y fabricados con materiales sostenibles. El circuito comienza en el campo de la fiesta de Bermés, junto al busto del científico, y continúa por la iglesia parroquial, la zona de observación astronómica de su infancia y su casa natal en Bermés do Fondo. El trayecto culmina en la Fonte de Castiñeiroa (O Vento), punto exacto donde el matemático fijó el centro geográfico de Galicia. Con este proyecto se busca conectar la historia local con el legado de la ciencia gallega.

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Por otra parte, el Concello organiza una nueva salida de campo a Rodelas, enclave de referencia por la excelente calidad de su cielo nocturno. La cita estará coordinada por el director científico y profesor José Ángel Docobo. Para facilitar la asistencia, la administración local ofrecerá un servicio de autobús gratuito que partirá a las 22.00 horas desde la estatua de Loriga. Las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas deben realizar una inscripción previa en el Museo Municipal, ya sea llamando al teléfono 986 78 40 04 o enviando un correo electrónico a museo@lalin.gal.