El homenaje a Robe del artista estradense Manu Míguez

Manuel Míguez lleva cerca de tres años dando vida a los desangelados muros del casco urbano estradense. La mayor parte de estos trabajos llegan por encargos. De esta manera surgió su último proyecto, un mural de grandes dimensiones que está realizando en los muros de un bajo ubicado entre la calle San Paio y la Marques de la Vega Armijo y que está dedicado al naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. Manu sin embargo está realizando un proyecto mucho más personal, tanto que el muro elegido está en el bajo de la casa familiar. Se trata por tanto de un trabajo especial, en el que ha querido rendir homenaje al recientemente fallecido cantante y poeta Robe Iniesta.

Seguro que muchos estradenses ya se han sorprendido al encontrarse la cara del extremeño en un muro de la céntrica calle Pérez Viondi. Manu Míguez nos explica que el mural no está todavía finalizado del todo, ya que le quedan muchos detalles, especialmente en el pelo. Sin estos últimos retoques sin embargo, su obra llama poderosamente la atención por su realismo y por su fuerza.

El artista urbano estradense tuvo claro desde el principio quién debía ocupar ese espacio personal. «A toda mi familia al completo le gusta Robe, así que sabía que les iba a gustar. De momento, ninguno de ellos protestó, así que supongo que les gusta», afirmó un hombre que ya realizó con anterioridad un homenaje similar. Hablamos del mural que hizo en la sede de La Estación en el que el protagonista es el también fallecido cantante Jorge María Martínez, más conocido como Jorge «Ilegal».

El proyecto de Robe en la calle Pérez Viondi es sin embargo diferente. Manu Míguez tiene en mente un proyecto más grande para su calle. «Me gustaría poder pintar todos los muros de la calle con imágenes de músicos. No hablo solo de rock, también de jazz o de otros estilos», explica. Para ello necesita sin embargo que los propietarios accedan. «Hay un muro justo al otro lado de la calle que podría ser el siguiente. Ya tengo incluso elegido el músico».

Mural en creación dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente. | L.D.

Manu Míguez no ha podido finalizar ya este proyecto porque otro se ha cruzado en su camino. Desde el pasado Xfest ha comenzado la realizar un gran mural dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente, en este caso con la ayuda del muralista Seek. A estas alturas ya se puede ver la cara del conocido presentador, además de un lobo y un águila. En este caso la elección del personaje protagonista también fue de Manu Míguez. «Para mí es una referencia de mi juventud, algo que me viene de mis padres», explica un joven que ha dedicado sus estudios hacia la biología. «Tanto a Seek como a mí nos gustan los animales, así que el proyecto nos llamó desde el principio». Al tratarse de un encargo, su intención es finalizar este gran mural a dos calles cuanto antes para volver a centrarse y rematar el de Robe.

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Con estos trabajos el casco urbano A Estrada sumará dos nuevos murales a su larga lista, y en esta ocasión hechos por un artista «de la casa».