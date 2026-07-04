El Gallego de Billar Pool alza el telón en la capital dezana

El multiusos Lalín Arena acoge desde ayer el Gallego de Billar Pool, que tendrá su continuidad hoy y mañana en la capital dezana. Los horarios para este sábado son a partir de las 9.00 horas por la mañana, y desde las 19.00 horas por la tarde. Mañana la competición dará comienzo a las 11.00 horas y volverá el próximo fin de semana al Lalín Arena para repetir torneo.