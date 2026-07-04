Galiforest cierra su edición de récord con cerca de 9.200 visitantes

Galiforest Abanca 2026 cerró este sábado en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude, en Boqueixón, una edición de récord en el ámbito expositivo y con cerca de 9.200 visitantes vinculados al sector forestal a una hora de su clausura. La cifra se aproxima a la de la anterior convocatoria, celebrada en 2024, aunque no llegó a superarla por el impacto del calor extremo registrado en Galicia durante la última jornada, con alerta roja activada en 158 municipios, entre ellos Boqueixón. La organización destaca, en todo caso, que el jueves y el viernes la asistencia superó en más de 400 personas la registrada en esos mismos días de la pasada edición.

Una demostración con motosierras. / Cedida

El certamen reunió productos, servicios y propuestas de 387 firmas expositoras de 31 países, representadas por 125 expositores directos procedentes de ocho países. De estos, un 11,2 % eran internacionales, con presencia de empresas de Portugal, Italia, Brasil, Letonia, República Checa, Rumanía y Países Bajos. También aumentó el perfil internacional de los visitantes profesionales, con acreditados de hasta 18 países, principalmente Portugal, pero también Francia, Italia, Andorra, Austria, Chile, Alemania, Finlandia, Letonia o Suecia.

Actividades en el monte. / Cedida

Estos datos convierten esta octava edición en la mayor celebrada hasta ahora en número de firmas, expositores directos y superficie ocupada, además de la más internacional. Los expositores trasladaron a la organización su satisfacción por el perfil profesional de los asistentes, el volumen de contactos de interés generados y el incremento de visitas extranjeras a sus stands.

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Esculturas con motosierra. / Cedida

El programa incluyó 200 demostraciones de maquinaria, sistemas y procesos forestales en condiciones reales de trabajo, además del Concurso de Innovación Tecnológica, que premió una grúa forestal robótica, inteligente y conectada de Industrias Guerra. También se celebró el II Simposio Ibérico de Silvicultura, con expertos de cuatro países y un centenar de inscritos.