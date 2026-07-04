Accidente urbano
Una furgoneta choca contra un iglú de vidrio en Lalín
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Una furgoneta chocó este sábado, en torno a las 14:20 horas, contra un contenedor de vidrio a la altura del número 2 de la calle Pintor Laxeiro de Lalín. A consecuencia del golpe, parte del contenido del iglú quedó desparramado por la calzada, por lo que se avisó a la concesionaria de la basura para hacerse cargo, informa el Concello de Lalín.
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