Una furgoneta choca contra un iglú de vidrio en Lalín

Una furgoneta chocó este sábado, en torno a las 14:20 horas, contra un contenedor de vidrio a la altura del número 2 de la calle Pintor Laxeiro de Lalín. A consecuencia del golpe, parte del contenido del iglú quedó desparramado por la calzada, por lo que se avisó a la concesionaria de la basura para hacerse cargo, informa el Concello de Lalín.