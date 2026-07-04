Forcarei licita la rehabilitación de diez viviendas escolares

El Concello de Forcarei ha sacado a licitación las obras de rehabilitación de 10 viviendas escolares municipales, un proyecto con un presupuesto base de 1.021.974,68 euros, IVA incluido. El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, tiene como objetivo recuperar estos inmuebles para su puesta en uso.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de julio, mientras que la apertura de las propuestas está prevista para el 27 de julio en la Casa Consistorial. El valor estimado del contrato asciende a 844.607,17 euros, sin IVA, y la actuación no contará con financiación procedente de fondos europeos.

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Con esta licitación, el Ayuntamiento da un nuevo paso para rehabilitar un conjunto de viviendas de titularidad municipal y mejorar el parque inmobiliario público del municipio.