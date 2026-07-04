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Forcarei convoca bolsas de empleo

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El Concello de Forcarei ha convocado nuevas bolsas de empleo para cubrir los puestos de oficial fontanero y conductor de desbrozadora, tras quedar desiertas las anteriores. Las solicitudes podrán presentarse durante siete días hábiles desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOP.

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