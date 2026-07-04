A Estrada ofrece 52 plazas para el Campamento do Mar en la isla de Ons

El Concello de A Estrada abrirá del 13 al 24 de julio el plazo de inscripción para una nueva edición del Campamento do Mar, una propuesta de ocio educativo dirigida a menores de entre 8 y 16 años. La actividad se celebrará del 21 al 28 de agosto en el Campamento Xuvenil Illa de Ons y contará con 52 plazas.

El programa combina actividades de convivencia, naturaleza y tiempo libre, y mantiene un sistema de precios bonificados para facilitar el acceso a las familias empadronadas en el municipio. La cuota general será de 120 euros, mientras que las familias numerosas y monoparentales abonarán 84 euros. Ese mismo importe se aplicará al segundo hermano inscrito y, en el caso de las familias numerosas, el tercero podrá participar gratuitamente si asisten los tres. Para los no empadronados, el coste será de 240 euros, sin descuentos.

Si la demanda supera la oferta de plazas, el Concello priorizará a las familias con mayor vulnerabilidad social, según el criterio del departamento de Servicios Sociales, antes de atender el orden de inscripción.

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La lista de admitidos y reservas se publicará el 28 de julio, mientras que el pago podrá realizarse entre el 29 de julio y el 7 de agosto. Además, el 12 de agosto, a las 20.30 horas, en el Salón de Plenos, se celebrará una reunión informativa con las familias participantes donde podrán aclarar sus dudas.