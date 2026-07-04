Festas de verán
A Espetada Musical volve a Silleda con bingo, petiscos e karaoke
A terceira edición da proposta organizada por SIC celebrarase o sábado 11 de xullo, desde as 19:30 horas, na contorna da praza do Siñor Afranio
A Espetada Musical celebrará o sábado 11 de xullo a súa terceira edición en Silleda, no marco das Festas de Verán da capital trasdezá. A proposta, promovida por SIC Iniciativas Culturais, preséntase como unha cita feita pola veciñanza e para a veciñanza, co obxectivo de darlle ambiente festivo e bailongo ao serán do sábado.
A actividade comezará ás 19:30 horas no espazo habitual, na confluencia da praza do Siñor Afranio coa rúa Cartaxena, a carón dos xardíns situados fronte ao Concello. Alí, as persoas asistentes poderán compartir unha merenda con espetos variados, acompañados de cócteles estivais con e sen alcol, tanto para adultos como para crianzas. Non será preciso facer reserva, xa que os tíckets para os espetos e as bebidas poderán adquirirse no propio lugar da festa.
Despois da merenda chegará unha das partes centrais da programación: o Bingo Musical. A diferenza dun bingo convencional, non haberá bólas, senón preto de 200 cancións populares e festeiras que irán soando na praza de xeito aleatorio. As persoas participantes deberán identificalas e marcalas nos seus cartóns.
Nesta edición incorpórase, ademais, unha novidade en formato karaoke. As letras das cancións proxectaranse nunha pantalla e a organización contará cun «micrófono rumbeiro» que irá polas mesas para animar a cantar ás persoas asistentes. Haberá premios para quen consiga dobre liña e bingo.
Desde SIC convidan tamén a veciños e visitantes a achegarse a este encontro coa súa roupa e complementos máis «horteras» e rechamantes, co propósito de reforzar o ton festivo da cita antes de continuar a noite no campo da festa. A idea é compartir mesa, conversa, música e petiscos nun ambiente informal, aberto a públicos de distintas idades e coa praza como escenario principal. Os promotores destacan o carácter popular da cita, que naceu coa vontade de sumar unha proposta participativa ao programa festivo.
A Espetada Musical conta coa colaboración do Concello de Silleda, a Fundación Semana Verde de Galicia, a Comisión de Festas de Silleda e a veciñanza das Baratas.
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