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Festas de verán

A Espetada Musical volve a Silleda con bingo, petiscos e karaoke

A terceira edición da proposta organizada por SIC celebrarase o sábado 11 de xullo, desde as 19:30 horas, na contorna da praza do Siñor Afranio

Mesa dos espetos e cócteles durante a celebración de 2025.

Mesa dos espetos e cócteles durante a celebración de 2025. / Cedida

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Silleda

A Espetada Musical celebrará o sábado 11 de xullo a súa terceira edición en Silleda, no marco das Festas de Verán da capital trasdezá. A proposta, promovida por SIC Iniciativas Culturais, preséntase como unha cita feita pola veciñanza e para a veciñanza, co obxectivo de darlle ambiente festivo e bailongo ao serán do sábado.

A actividade comezará ás 19:30 horas no espazo habitual, na confluencia da praza do Siñor Afranio coa rúa Cartaxena, a carón dos xardíns situados fronte ao Concello. Alí, as persoas asistentes poderán compartir unha merenda con espetos variados, acompañados de cócteles estivais con e sen alcol, tanto para adultos como para crianzas. Non será preciso facer reserva, xa que os tíckets para os espetos e as bebidas poderán adquirirse no propio lugar da festa.

Presentación da 3ª Espetada Musical de Silleda, na propia Praza Siñor Afranio.

Presentación da 3ª Espetada Musical de Silleda, na propia Praza Siñor Afranio. / Cedida

Despois da merenda chegará unha das partes centrais da programación: o Bingo Musical. A diferenza dun bingo convencional, non haberá bólas, senón preto de 200 cancións populares e festeiras que irán soando na praza de xeito aleatorio. As persoas participantes deberán identificalas e marcalas nos seus cartóns.

Nesta edición incorpórase, ademais, unha novidade en formato karaoke. As letras das cancións proxectaranse nunha pantalla e a organización contará cun «micrófono rumbeiro» que irá polas mesas para animar a cantar ás persoas asistentes. Haberá premios para quen consiga dobre liña e bingo.

Desde SIC convidan tamén a veciños e visitantes a achegarse a este encontro coa súa roupa e complementos máis «horteras» e rechamantes, co propósito de reforzar o ton festivo da cita antes de continuar a noite no campo da festa. A idea é compartir mesa, conversa, música e petiscos nun ambiente informal, aberto a públicos de distintas idades e coa praza como escenario principal. Os promotores destacan o carácter popular da cita, que naceu coa vontade de sumar unha proposta participativa ao programa festivo.

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A Espetada Musical conta coa colaboración do Concello de Silleda, a Fundación Semana Verde de Galicia, a Comisión de Festas de Silleda e a veciñanza das Baratas.

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