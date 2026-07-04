La Diputación dota con 21.000 euros a las oficinas de turismo
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Las oficinas de turismo de Lalín, Silleda y A Estrada van a percibir una subvención de la Diputación de 7.000 euros cada una. Esta ayuda, para la que los tres concellos presentaron su solicitud el pasado mes de febrero, está vinculada al financiamiento de los costes de la presentación de información y atención al público en oficinas de turismo adheridas a la red de oficinas Info Rías Baixas.
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