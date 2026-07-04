El Concello activa ayudas para deporte y bolsas para la escolarización

La junta de gobierno local de Lalín aprobó las bases de las subvenciones deportivas de 2026, que contarán con una dotación total de 95.000 euros. De esa cantidad, 80.000 euros se reservan para el deporte base y 15.000 para otras ayudas deportivas. El plazo de solicitud será del 1 al 15 de septiembre.

También se aprobaron las bases y la convocatoria de las bolsas complementarias al estudio para el curso 2026/2027. Contará con 25.000 euros y estará dirigida a familias con dificultades socioeconómicas para gastos de libros, material escolar, material deportivo y otros conceptos vinculados al curso.

CIM

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En materia de igualdad, el Concello acordó solicitar una ayuda autonómica de 128.000 euros para el programa del Centro de Información ás Mulleres, que se presta de forma compartida con Rodeiro y Agolada.