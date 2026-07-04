Comienzan las obras en la antigua escuela de Cortegada

El Concello de Silleda inicia las obras de acondicionamiento de la antigua escuela de Cortegada, que será transformada en un Centro TIC del rural. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, supervisó el comienzo de los trabajos de esta actuación con la que se dará una nueva vida a este edificio municipal.

Las obras fueron adjudicadas a la empresa Calicanto Obras y Proyectos S.L. por un importe de 55.042 euros, IVA incluido, y se corresponden con la segunda fase de la recuperación de este inmueble. Cabe destacar que en el año 2023 el Concello ya acometiera, con fondos propios, una primera intervención centrada en la mejora de la envolvente exterior, con actuaciones en la cubierta y en la carpintería exterior. El proyecto cuenta con financiación de las ayudas del programa LEADER, tramitadas a través de ADR Terras de Pontevedra Norte y cofinanciadas con fondos FEADER dentro del Plan Estratéxico de la PAC 2023-2027.

La intervención permitirá acondicionar el interior de la antigua escuelas para dotarla de un uso social y tecnológico. Entre las actuaciones previstas figura la creación de dos salas polivalentes equipadas para uso TIC, con tomas RJ45, HDMI, equipos informáticos y de proyección, así como la ejecución de un aseo accesible y de un pequeño almacén. Los trabajos incluyen además de mejoras de aislamiento, ventilación, fontanería, instalación eléctrica, protección contra incendios y eficiencia energética, junto con el acondicionamiento de los alrededores del edificio.

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El Concello señala que este nuevo Centro TIC permitirá acoger acciones formativas, actividades divulgativas e iniciativas vinculadas al acceso y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, ofreciendo a los vecinos de Cortegada y de alrededores un nuevo espacio de referencia en el rural.