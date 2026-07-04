Patrimonio
Recuperarán las casas rectorales de Quireza y Valongo
Los inmuebles se destinarán a usos sociales, culturales y museísticos tras su futura rehabilitación.
El Concello de Cerdedo Cotobade ha sacado a licitación la redacción de los proyectos para rehabilitar las antiguas casas rectorales de Valongo y Quireza, una actuación con un presupuesto de 60.000 euros, financiada íntegramente con fondos municipales. La iniciativa forma parte del acuerdo que el gobierno local ultima con el Arzobispado para obtener la cesión de ambos inmuebles durante 25 años, prorrogables por otros tantos.
El objetivo es recuperar estos edificios históricos, actualmente en desuso y con un importante deterioro, para destinarlos a actividades vecinales, sociales, culturales, recreativas y museísticas. La licitación se divide en dos lotes, uno por cada rectoral, y fija un plazo de tres meses para la elaboración de los proyectos, que servirán para definir las actuaciones necesarias y los futuros usos de los inmuebles.
El alcalde, Jorge Cubela, destacó que el Concello lleva tiempo trabajando con la Iglesia para devolver estos edificios a la ciudadanía y convertirlos en nuevos espacios de encuentro. Según explicó, la rehabilitación no solo permitirá conservar dos destacados ejemplos del patrimonio arquitectónico tradicional gallego, sino también reforzar la oferta cultural y turística del municipio, dinamizar las parroquias y preservar un legado que considera parte de la memoria colectiva de Cerdedo Cotobade.
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