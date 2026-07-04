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Camposancos celebra sus fiestas patronales

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El viernes 10, a las 21.00 h. habrá misa a San Cristovo y el sábado, a las 13.15 h. será la misa de San Benito seguida de sesión vermú con trío Karma que actuará por la noche con la charanga Noroeste.El domingo a las 13.00 h. será la misa por la Virxe do Carme, con la procesión y sesión vermú con A Carballeira de Cercio.

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