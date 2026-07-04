Camposancos celebra sus fiestas patronales

El viernes 10, a las 21.00 h. habrá misa a San Cristovo y el sábado, a las 13.15 h. será la misa de San Benito seguida de sesión vermú con trío Karma que actuará por la noche con la charanga Noroeste.El domingo a las 13.00 h. será la misa por la Virxe do Carme, con la procesión y sesión vermú con A Carballeira de Cercio.