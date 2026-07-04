El calor marca el primer curro del año en Sabucedo

Aquellos que en alguna ocasión pisaron el curro de la Rapa das Bestas de Sabucedo saben que el calor va a estar presente. Lo de este año sin embargo, alcanzó nuevos límites. Y eso que todo el mundo estaba avisado, pero, una cosa es decirlo y otra vivirlo. Así que tocó sudar más que nunca, tanto dentro como fuera de la arena. Hubo manguerazos e indicaciones para estar hidratados y frescos pero eso no evitó algún que otro susto.

El primer curro del año tuvo incluso que detenerse durante unos minutos después de que una mujer sentada en el centro del graderío sufriese un golpe de calor. Los propios aloitadores abrieron pasillo entre los caballos para que los servicios de Emergencias llegasen hasta el punto. La mujer fue evacuada, aunque abandonando el curro por su propio pie y entre aplausos.

El calor fue el gran protagonista de la tarde-noche en el coliseo de Sabucedo, eso con permiso de las bestas y aloitadores que volvieron a regalar un gran espectáculo. Y no fue fácil. Las primeras bestas se resistieron más de la cuenta, demostrando que estaban frescas y los aloitadores todavía calentando. Costó rapar a algunos buenos ejemplares, en algunos casos al segundo intento, pero pronto el curro encontró el camino del guión marcado. Hubo momentos para la épica, para los aplausos espontáneos e incluso para aclamar a algunos de los aloitadores más conocidos por su habilidad a la hora de subir a los caballos salvajes. El resultado de esta lucha fue el mismo de siempre, docenas de bestas listas para revista, con crines cortadas, además del correspondiente chupito para desparasitarlos.

Y es que la Rapa es un animal de costumbres. A pesar de esa inamovible máxima de no cambiar aquello que funciona, un sábado en Sabucedo siempre deja detalles curiosos. Lo fueron por ejemplo los cambios realizados en el Campo do Medio. Tras esa sensación momentánea de «esta no es mi Rapa», hay que elogiar las modificaciones realizadas, que permitieron crear un animado espacio de esparcimiento a la espera del curro.

Otro detalle muy señalado fueron las largas colas que se montaron desde horas antes de la apertura de las puertas. Cientos de personas aguantaron inquebrantables bajo un sol abrasador para poder coger los mejores sitios del curro, aquellos que permiten ver a los aloitadores y bestas a solo unos metros.

Entre los visitantes en la jornada de ayer no faltaron los altos cargos, como el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; el director de la Agencia Turismo de Galicia, José Manuel Merelles; o el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, que ayudaron en la «baixa», o también el director general de relaciones con las Cortes, Luis Guillermo Tapia Martínez, y el conselleiro de Cultura, José López Campos, que estuvieron presentes en el curro. Rivalizaron en esta ocasión con una lista de youtubers e influencers cada año más concurrida.

Noticias relacionadas

Segundo curro

La Rapa das Bestas de Sabucedo continuará hoy con la apertura de puertas del curro a las 10:00 –una hora antes de lo habitual para escapar un poco del calor–. A las 10:45 volverá a producirse la bajada de las bestas por las calles de Sabucedo y, a las 11:00, dará comienzo el segundo curro. Por la tarde, a partir de las 16:00, la fiesta popular se trasladará al Palco da Fonte, situado en la explanada del curro. La jornada concluirá con una nueva verbena nocturna desde las 23:00.