Un caballero templario en Lalín

La mística medieval cobró vida esta semana en el Bierzo con un fuerte lazo hacia las tierras dezanas. Tras participar en la emotiva celebración de la Quiebra de Luna, Daniel Antelo, alma mater de la asociación Peregrinus Dezae, vivió un momento trascendental en su trayectoria al ser ordenado Caballero Templario en el histórico Castillo de los Templarios de Ponferrada. El solemne rito se celebró en el marco de la Noche Templaria y Antelo estuvo arropado por sus padrinos, quienes ya formaban parte de esta milicia. Esta ordenación no fue un acto meramente estético, sino que conllevó el firme compromiso de proteger el Camino de Santiago y al peregrino, reactivando una misión que se remonta a la Edad Media.

Este nombramiento refuerza el puente cultural y jacobeo entre la comarca de Deza y la fortaleza berciana, consolidando el trabajo que Peregrinus Dezae realiza en la promoción y cuidado de las rutas tradicionales vinculadas al Camino de Santiago. Al asumir este voto solemne frente a sus padrinos, Antelo asume la responsabilidad de trasladar los valores de hospitalidad, auxilio y fraternidad medievales a los desafíos del caminante contemporáneo. La ceremonia, envuelta en el misticismo de las antorchas y el silencio de los muros del castillo, simboliza una alianza viva entre la memoria histórica del Bierzo y el dinamismo asociativo de Galicia.

La vinculación entre los Caballeros Templarios y los caminantes nació cuando miles de cristianos emprendían peligrosos viajes hacia Jerusalén, Roma o Santiago de Compostela. Los caminos de la época estaban plagados de bandidos, conflictos y graves dificultades, lo que empujaba a los viajeros a buscar protección. En ese contexto de vulnerabilidad surgió la Orden del Temple a comienzos del siglo XII, con la misión principal de garantizar la seguridad en Tierra Santa. Más allá de su faceta puramente militar, los templarios desarrollaron una red de fortalezas, hospederías y centros de apoyo que ofrecían refugio, asistencia y servicios financieros para evitar que los peregrinos viajasen con grandes cantidades de dinero.

Instante de la ceremonia de ordenación de caballeros templarios en Ponferrada. / Cedida

Con el tiempo, la influencia de la orden se extendió por toda Europa. En el Camino de Santiago, la tradición popular les atribuyó la construcción y defensa de puentes, iglesias, hospitales y albergues, aunque la evidencia histórica sea limitada en algunos casos. La relación entre los templarios y los peregrinos representó la combinación de la vida religiosa con la defensa de quienes emprendían un viaje de fe. Esta labor convirtió al Temple en una de las organizaciones más poderosas e influyentes de la Edad Media dentro del mundo cristiano, dejando un legado que hoy despierta investigaciones y leyendas. Con este nombramiento, Daniel Antelo y Peregrinus Dezae recogen ese testigo ancestral para seguir custodiando el espíritu jacobeo.

Noticias relacionadas

El impacto de este rito trasciende lo puramente individual para convertirse en un hito para la propia asociación con sede en Lalín, que ahora cuenta con un caballero ordenado en una de las sedes templarias más importantes del mundo. Esta distinción otorga una nueva dimensión a la labor diaria de Peregrinus Dezae, dotándola de un simbolismo ético y caballeresco que guiará sus futuras iniciativas en las rutas de fe. De este modo, la vieja regla del Temple demuestra que no es un simple capítulo cerrado en los libros de historia, sino una filosofía de servicio activa que encuentra nuevos guardianes dispuestos a mantener vivo el sagrado deber de la hospitalidad.