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El BNG critica el cierre de la piscina en pleno verano y ola de calor
El grupo municipal exige al alcalde que dé explicaciones sobre el estado real de las obras
Redacción
El BNG de Vila de Cruces mostró su rechazo ante la gestión del gobierno municipal con las obras de la piscina municipal. La formación nacionalista critica que, con el verano ya comenzado, los trabajos en el recinto continúen sin estar acabados, privando a los vecinos de este servicio durante la época estival.
El portavoz municipal, Álex Fiuza, señala la falta previsión y la desidia del gobierno local como las principales causas de esta situación. Además, desde la formación destacan el fuerte contraste entre la realidad del municipio y las promesas electorales del actual regidor. Fiuza recuerda que el alcalde llevaba en su programa de gobierno la construcción de las instalaciones deportivas entre las que se encontraba la piscina climatizada para el uso de los habitantes del municipio durante todo el año.
El BNG recuerda que estas actuaciones debieron ser ejecutadas y supervisadas con antelación suficiente para garantizar la apertura integral de las instalaciones a principios de junio. Ante este escenario, el portavoz del grupo nacionalista exige al alcalde que dé explicaciones sobre el estado real de las obras, los plazos de ejecución y los motivos de la mala planificación.
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