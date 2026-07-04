El Bloque exige a la Xunta las obras de la PO-840 en Agolada

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha denunciado el incumplimiento de la Xunta de Galicia respecto a las obras de mejora de la carretera PO-840 a su paso por el término municipal de Agolada. La formación política critica que el primer semestre de 2026 haya concluido sin que se hayan iniciado los trabajos comprometidos en su momento por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. El vial en cuestión soporta a diario una alta densidad de tráfico pesado debido a las numerosas granjas y empresas locales que dependen de esta conexión para susbsistir.

La portavoz municipal del BNG en Agolada, Susana Tato, recuerda que los plazos oficiales ya han vencido: «foi a Xunta quen anunciou publicamente que as obras serían adxudicadas e iniciadas durante o primeiro semestre deste ano. Ese prazo xa pasou e, unha vez máis, Agolada segue esperando mentres a estrada continúa deteriorándose». Tato censuró la falta de gestión al advertir que «o Goberno galego non pode converter os anuncios en política de infraestruturas. A veciñanza non circula por notas de prensa, circula por unha estrada chea de deficiencias».

Noticias relacionadas

Por su parte, la diputada del BNG en el Parlamento de Galicia, la lalinense Ariadna Fernández, califica la situación por la que atraviesa este importante vial de la comarca dezana como un ejemplo de «política de escaparate do Partido Popular: moitos anuncios, moitas promesas e moi poucas obras executadas». Fernández exigió explicaciones inmediatas y un calendario definitivo para los trabajos, concluyendo que «o rural non pode seguir sendo tratado como un territorio de segunda» y que «a veciñanza de Agolada leva demasiado tempo agardando por unha estrada digna».