Bendiciones sobre ruedas

Los vecinos de A Bandeira salieron a la calle este sábado para vivir la fiesta de San Cristovo, una tradición muy consolidada ya en el calendario local. Fue una jornada marcada por las elevadas temperaturas, aunque no impidieron disfrutar de un excelente ambiente, de la música y de la gastronomía que acompañó a esta celebración desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada.

Alrededor de la una de la tarde tuvo lugar la misa oficiada por el sacerdote José Catanga, que dio paso a la tradicional bendición y procesión de vehículos por las calles de la localidad trasdezana. La comitiva contó con la participación de más de medio centenar de vehículos, entre los que no faltaron una hilera de camiones, motos antiguas e incluso tractores de la mítica marca gallega Barreiros.

Bendición de automóviles en la procesión de San Cristovo en A Bandeira. / Bernabé / Javier Lalín

Tras este acto dio comienzo la sesión vermú que estuvo amenizada por Pachi Show y en la que los asistentes pudieron disfrutar de una degustación de mejillones. Por si este aperitivo no fuese suficiente, a continuación tuvo lugar la comida de confraternidad de Pulpería Crisóstimo, que se celebró en el bar Atly y a la que acudieron cerca de doscientas personas. El menú incluía empanada, pulpo, carne ó caldeiro, postre y café con gotas.

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Degustación de mejillones en la Festa de San Cristovo de A Bandeira. / Bernabé / Javier Lalín

Tras este descanso para reponer fuerzas, la fiesta continuaba al atardecer con el XL Festival de Baile y Música Tradicional de Xirandola, retrasado por las altas temperaturas. Participaba, junto a agrupación anfitriona, el grupo folclórico Aires de Murcia. Ya por la noche estaba prevista una verbena con las actuaciones de Pachi Show y la orquesta Acirema.