La Banda Popular de Muimenta celebra su anual Festa do Socio
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La Banda de Música Popular de Muimenta celebró este domingo la Festa do Socio. La jornada dará comienzo sobre la una del mediodía con el concierto de la banda que interpretará el pasodoble Francisco Varel y la rapsodia gallega O Sancristán. Alrededor de las tres tendrá lugar la comida de socios, músicos y amigos de la banda. Ya por la tarde, la fiesta continuará con las actuaciones de Gothic Cirus y el Dúo Pachi Show. Las entradas ya se pueden adquirir en el teléfono 605 23 70 59.
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