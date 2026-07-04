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Avanza la demolición de un garaje en Soutelo

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Continúa la tramitación judicial del expediente que ordena demoler un garaje construido sin autorización en suelo rústico de Soutelo de Montes, en Forcarei. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha emplazado a una persona interesada para que pueda comparecer en el procedimiento.

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