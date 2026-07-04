Ronda de contactos
Alba Forno recoge demandas en la parroquia de Noceda
El PSOE de Lalín se ha reunido con la Asociación Bolarqueiros de Noceda para conocer de primera mano sus demandas y poner en valor su labor en el medio rural. La portavoz socialista, Alba Forno, destaca que este colectivo vecinal «ten numerosas actividades durante todo o ano, dálle moita vida ao rural» y exigió soluciones al propio Concello. Entre las quejas principales destacan la vivienda y el deficiente saneamiento local. Forno criticó que la red residual llegó a tres lugares pero la vecindad no puede conectarse a ella: «non serve de nada se non teñen acceso as vivendas desas zonas». La portavoz concluye pidiendo un mayor apoyo económico para la entidad y mejoras en las infraestructuras de todo el luga, señalando que estos encuentros vecinales «son moi enriquecedores».
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