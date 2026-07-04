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Alba Forno recoge demandas en la parroquia de Noceda

Reunión de Alba Forno con la Asociación Bolarqueiros de Noceda.

Reunión de Alba Forno con la Asociación Bolarqueiros de Noceda.

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Ángel Graña

Lalín

El PSOE de Lalín se ha reunido con la Asociación Bolarqueiros de Noceda para conocer de primera mano sus demandas y poner en valor su labor en el medio rural. La portavoz socialista, Alba Forno, destaca que este colectivo vecinal «ten numerosas actividades durante todo o ano, dálle moita vida ao rural» y exigió soluciones al propio Concello. Entre las quejas principales destacan la vivienda y el deficiente saneamiento local. Forno criticó que la red residual llegó a tres lugares pero la vecindad no puede conectarse a ella: «non serve de nada se non teñen acceso as vivendas desas zonas». La portavoz concluye pidiendo un mayor apoyo económico para la entidad y mejoras en las infraestructuras de todo el luga, señalando que estos encuentros vecinales «son moi enriquecedores».

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