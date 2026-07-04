Alba Forno recoge demandas en Noceda

El PSOE de Lalín se ha reunido con la Asociación Bolarqueiros de Noceda para conocer de primera mano sus demandas y poner en valor su labor en el medio rural. La portavoz socialista, Alba Forno, destaca que este colectivo vecinal «ten numerosas actividades durante todo o ano, dálle moita vida ao rural» y exigió soluciones al propio Concello. Entre las quejas principales destacan la vivienda y el deficiente saneamiento local. Forno criticó que la red residual llegó a tres lugares pero la vecindad no puede conectarse a ella: «non serve de nada se non teñen acceso as vivendas desas zonas». La portavoz concluyó pidiendo urgentemente un mayor apoyo económico para dicha entidad y mejoras en las infraestructuras de toda la aldea, señalando firmemente que estos encuentros vecinales «son moi enriquecedores».